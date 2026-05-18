إيران تتلقى ضمانات دولية وتؤكد حضورها في المونديال

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن "فيفا" تعهد بضمان التزام الولايات المتحدة، بصفتها إحدى الدول المنظمة، بكافة القواعد المعتمدة، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات الدخول والتنظيم وسلامة الوفود المشاركة.
ويأتي هذا التأكيد بعد تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الذي أكد بدوره أن المنتخب الإيراني سيكون حاضرا في مونديال 2026، وسيخوض مبارياته داخل الأراضي الأمريكية بشكل طبيعي ضمن المنتخبات المتأهلة.
وتشير التقارير إلى أن هذا الملف كان يثير بعض التساؤلات حول الجوانب الدبلوماسية والتنظيمية، إلا أن "فيفا" شدد في أكثر من مناسبة على أن جميع المنتخبات المتأهلة ستشارك دون استثناء وفق الضمانات المعتمدة من الدول المستضيفة.
