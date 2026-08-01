إيران تتهم الولايات المتحدة بـ"تصعيد التوتر" في المنطقة

02:30 م

الوكيل الإخباري- اتهمت إيران السبت، الولايات المتحدة بـ"تصعيد التوتر" في المنطقة، بعد تهديدات أميركية بضرب إيران "بقوة شديدة". اضافة اعلان





وأعلن قائد غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية علي عبداللهي، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن "الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة".



وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بضرب إيران "بقوة شديدة" في حين أفادت وسائل إعلام أميركية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة.



وأشارت شبكة "سي بي إس" استنادا إلى مصادر متعددة لم تسمها، إلى أن الرئيس لم يعط الضوء الأخضر لحملة القصف بعد، لكن إسرائيل والولايات المتحدة نسّقتا بشأنها.



وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط. وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في 7 تموز.



وتتمسك إيران بأن تعبر السفن عبر مسار محاذ لسواحلها، وتهدد باستهداف تلك التي تحاول استخدام مسار بديل يمّر بمحاذاة سواحل سلطنة عُمان.



وكانت وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول إيراني أن إيران تعتبر التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أميركية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية "دربا من دروب التهور"، مضيفا أن إيران أعدت خطة شاملة للرد على أي "تهور أميركي محتمل".









