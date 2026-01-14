إيران تتهم ترامب بتشجيع الاضطرابات السياسية بما فيها العنف

وقال إيرواني في الرسالة التي أُرسلت أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تتحمل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي مسؤولية قانونية مباشرة لا جدال فيها عن الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب".
وجاءت هذه الرسالة ردا على منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الثلاثاء.
وكان ترامب شجّع المتظاهرين الإيرانيين على مواصلة حراكهم حتى إسقاط السلطات، واعدا عبر شبكته تروث سوشال بأن "المساعدة في طريقها" إليهم من دون مزيد من التفاصيل.
وكتب الرئيس الأميركي: "أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في التظاهر - سيطروا على مؤسساتكم"، مضيفا: "لقد ألغيت كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين".
