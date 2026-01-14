الأربعاء 2026-01-14 06:13 ص

إيران تتهم ترامب بتشجيع الاضطرابات السياسية بما فيها العنف

قوات الأمن الإيرانية وهي تستخدم الغاز المسيّل للدموع
قوات الأمن الإيرانية وهي تستخدم الغاز المسيّل للدموع
 
الوكيل الإخباري-   اتهمت إيران الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بتشجيع زعزعة الاستقرار السياسي والتحريض على العنف وتهديد سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي، وذلك في رسالة وجهها سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى مجلس الأمن الدولي.اضافة اعلان


وقال إيرواني في الرسالة التي أُرسلت أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تتحمل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي مسؤولية قانونية مباشرة لا جدال فيها عن الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب".

وجاءت هذه الرسالة ردا على منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الثلاثاء.

وكان ترامب شجّع المتظاهرين الإيرانيين على مواصلة حراكهم حتى إسقاط السلطات، واعدا عبر شبكته تروث سوشال بأن "المساعدة في طريقها" إليهم من دون مزيد من التفاصيل.

وكتب الرئيس الأميركي: "أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في التظاهر - سيطروا على مؤسساتكم"، مضيفا: "لقد ألغيت كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين".
 
 


