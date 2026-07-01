إيران تتهم واشنطن بتهديد سفنها وتحذر من توسيع الحرب في المنطقة

12:25 ص

الوكيل الإخباري- اتهم مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي في إيران، اليوم، الولايات المتحدة بتهديد السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية خلال الأيام الثلاثة الماضية. اضافة اعلان





ونقل التلفزيون الإيراني عن بيان للمقر أن هذه التحركات تأتي في إطار ما وصفه بـ"مواصلة الأعمال العدائية وزعزعة الأمن"، إلى جانب السعي لتنفيذ "حصار بحري غير قانوني" على إيران.



وحذر البيان من أن أي إجراء أمريكي بهذا الشأن سيُعدّ "توسيعًا للحرب في المنطقة"، مؤكداً أن إيران "لن تتهاون إزاء أي تهديد أو عمل عدائي من جانب الجيش الأمريكي، وستتعامل معه بكل حزم".





