إيران تتوعد إسرائيل برد أوسع من هجومها الأخير وبمشاركة قوى المقاومة

وقال اسماعیل کوثري، عضو لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، إن جميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافقوا على الرد علي إسرائيل.
وشدد كوثري، على أن الرد الإيراني على إسرائيل، سيكون بمساندة قوات المقاومة، وأوسع من عملية "الوعد الصادق الثانية".
وكان موقع "أكسيوس" الامريكي، نقل عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران بصدد الاستعداد لشن هجوم على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة، مرجحة تنفيذ الهجوم قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر.
-
أخبار متعلقة
-
مدفيديف يوجه رسالة جديدة بشأن استخدام روسيا للسلاح النووي
-
ترامب يشكك في مقدرة هاريس على التعامل مع روسيا والصين
-
الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة
-
فصائل عراقية تتبنى أربع هجمات بمسيّرات على إيلات في إسرائيل
-
عدد سكان مصر يصل إلى رقم جديد
-
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في دونيتسك وخاركوف
-
برلمانية أوكرانية تؤكد تراجع فعالية الدفاع الجوي الأوكراني
-
خامنئي: أمريكا وإسرائيل ستتلقيان “ردا ساحقا” بسبب مواجهة إيران