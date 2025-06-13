إيران تتوعد إسرائيل: ستفتح أبواب جهنم

وقال باكبور إن "الجريمة التي ارتكبها اليوم الكيان الإرهابي الصهيوني... لن تمرّ دون ردّ" وستترتب عليها "تبعات جسيمة ومُدمّرة".
وأضاف "سنفتح قريبا أبواب جهنم في وجه هذا الكيان القاتل للأطفال".
وأتى ذلك في رسالة وجّهها باكبور إلى مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، ونشرتها وسائل إعلام ، بعد ساعات من تعيينه قائدا للحرس خلفا لحسين سلامي الذي قتل بالهجوم الإسرائيلي.
-
أخبار متعلقة
-
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: تدمير برنامج إيران النووي بالقوة وحدها "مستحيل"
-
وكالة أنباء فارس: استهداف نقطتين قرب منشأة فردو
-
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 100 مسيّرة إيرانية
-
نتنياهو يتوقع عدة موجات من الهجمات الإيرانية على إسرائيل
-
سقوط مسيرة إيرانية شمالي إسرائيل
-
ترامب: واشنطن كانت على علم بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران
-
حالة تأهب قصوى في مستشفيات إسرائيل تحسّبا لهجمات محتملة
-
الطاقة الذرية الإيرانية: لا تلوث إشعاعي خارج نطنز والأضرار قيد التقييم