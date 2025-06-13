إيران تتوعد إسرائيل: ستفتح أبواب جهنم

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الوكيل الإخباري- توعّد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور الجمعة بفتح "أبواب جهنم" على إسرائيل عقب الهجوم الواسع الذي شنّته على مواقع عسكرية ونووية في إيران. اضافة اعلان





وقال باكبور إن "الجريمة التي ارتكبها اليوم الكيان الإرهابي الصهيوني... لن تمرّ دون ردّ" وستترتب عليها "تبعات جسيمة ومُدمّرة".



وأضاف "سنفتح قريبا أبواب جهنم في وجه هذا الكيان القاتل للأطفال".



وأتى ذلك في رسالة وجّهها باكبور إلى مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، ونشرتها وسائل إعلام ، بعد ساعات من تعيينه قائدا للحرس خلفا لحسين سلامي الذي قتل بالهجوم الإسرائيلي.