الجمعة 2025-06-13 08:05 م
 

إيران تتوعد إسرائيل: ستفتح أبواب جهنم

علما إيران واسرائيل
علما إيران وإسرائيل
 
الجمعة، 13-06-2025 07:03 م
الوكيل الإخباري-   توعّد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور الجمعة بفتح "أبواب جهنم" على إسرائيل عقب الهجوم الواسع الذي شنّته على مواقع عسكرية ونووية في إيران.اضافة اعلان


وقال باكبور إن "الجريمة التي ارتكبها اليوم الكيان الإرهابي الصهيوني... لن تمرّ دون ردّ" وستترتب عليها "تبعات جسيمة ومُدمّرة".

وأضاف "سنفتح قريبا أبواب جهنم في وجه هذا الكيان القاتل للأطفال".

وأتى ذلك في رسالة وجّهها باكبور إلى مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، ونشرتها وسائل إعلام ، بعد ساعات من تعيينه قائدا للحرس خلفا لحسين سلامي الذي قتل بالهجوم الإسرائيلي.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية وفاة شاب بحادث سير في اربد

الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

مبنى في طهران تعرض لقصف إسرائيلي على العاصمة الإيرانية

عربي ودولي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: تدمير برنامج إيران النووي بالقوة وحدها "مستحيل"

علم إيران

عربي ودولي وكالة أنباء فارس: استهداف نقطتين قرب منشأة فردو

مسيّرة

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 100 مسيّرة إيرانية

علما إيران واسرائيل

عربي ودولي إيران تتوعد إسرائيل: ستفتح أبواب جهنم

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يتوقع عدة موجات من الهجمات الإيرانية على إسرائيل

علما الأردن وتركيا

أخبار محلية الأردن وتركيا: تصعيد إسرائيل يساهم في زيادة التوتر والصراع في المنطقة



 
 





الأكثر مشاهدة