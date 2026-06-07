إيران تتوعد إسرائيل وأمريكا: هذا ما سيحدث في الرد القادم

وأضاف الحرس الثوري وفق وكالة فارس، أن قبوله بوقف إطلاق النار كان مشروطاً بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يقول بعد الهجوم الإيراني إنه سيضرب "بقوة فور تلقي الضوء الأخضر"
-
الشرع: أرواد ستكون منصة جديدة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري
-
باكستان:إيران تُبدي مؤشرات للموافقة على مذكرة التفاهم
-
الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بفرض معادلة جديدة
-
ترامب يصدم نتنياهو بشأن الرد على إيران.. ماذا يجري؟
-
العراق: اغلاق المجال الجوي لمدة 72 ساعة
-
أول رد من ترامب على صواريخ إيران
-
إسرائيل تكشف موعد الرد على إيران