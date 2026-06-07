إيران تتوعد إسرائيل وأمريكا: هذا ما سيحدث في الرد القادم

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدة رامات الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية، مؤكداً أن العملية كانت "تحذيراً"، ومحذراً من أن الردود المقبلة ستكون "أوسع نطاقاً" وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية.

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