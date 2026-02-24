إيران تتوعد: الأعداء قد يبدؤون الحرب لكنهم لن يرسموا خط النهاية

01:56 ص

قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، إن من وصفهم بالأعداء "قد يتمكنون من بدء حرب ضدنا لكنهم لن يحددوا نهايتها، وإن آثارها لن تنحصر بطرفي الحرب"، وأضاف "نحن لا نبادر بالاعتداء على الدول الأخرى، لكننا نحسن الدفاع عن وطننا بحزم".





وأكد نائب الوزير للشؤون القانونية والدولية، خلال مشاركته في الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن طهران ستلجأ عند الضرورة لحقها الأصيل في الدفاع المشروع وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وأضاف "حقنا في الطاقة النووية السلمية غير قابل للتفاوض ومكفول بالقانون الدولي".






