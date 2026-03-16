إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري، الاثنين، إن المراكز اللوجستية والخدمية التي تمكن حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد من البقاء في حالة تشغيلية تُعد أهدافا بالنسبة إلى إيران.





وقال ذو الفقاري في مقطع مصور نشرته وكالة فارس للأنباء "حاملة الطائرات جيرالد فورد في البحر الأحمر تمثل تهديدا لإيران. وبناء على ذلك، فإن المراكز اللوجستية والخدمية للمجموعة الهجومية التابعة للحاملة فورد تُعد أهدافا".



وفي 28 شباط، شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأشعلت فتيل حرب تمددت عبر الشرق الأوسط.



وردت إيران عبر إطلاق صواريخ ومسيّرات على أهداف متعددة في دول المنطقة، بينها ما استهدف مصالح لإسرائيل والولايات المتحدة.







