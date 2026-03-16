الإثنين 2026-03-16 06:50 م

إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد

إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد
إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد
 
الإثنين، 16-03-2026 11:28 ص
الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري، الاثنين، إن المراكز اللوجستية والخدمية التي تمكن حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد من البقاء في حالة تشغيلية تُعد أهدافا بالنسبة إلى إيران.اضافة اعلان


وقال ذو الفقاري في مقطع مصور نشرته وكالة فارس للأنباء "حاملة الطائرات جيرالد فورد في البحر الأحمر تمثل تهديدا لإيران. وبناء على ذلك، فإن المراكز اللوجستية والخدمية للمجموعة الهجومية التابعة للحاملة فورد تُعد أهدافا".

وفي 28 شباط، شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وأشعلت فتيل حرب تمددت عبر الشرق الأوسط.

وردت إيران عبر إطلاق صواريخ ومسيّرات على أهداف متعددة في دول المنطقة، بينها ما استهدف مصالح لإسرائيل والولايات المتحدة.
 
 


و

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

ن

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

ع

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

و

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

ة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

ت

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

و

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

ن

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






