إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري، الاثنين، إن المراكز اللوجستية والخدمية التي تمكّن حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد من البقاء في حالة تشغيلية تُعدّ أهدافا بالنسبة إلى إيران.

