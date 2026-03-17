الثلاثاء 2026-03-17 06:50 م

إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد

إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"
إيران
 
الثلاثاء، 17-03-2026 03:21 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري، الاثنين، إن المراكز اللوجستية والخدمية التي تمكّن حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد من البقاء في حالة تشغيلية تُعدّ أهدافا بالنسبة إلى إيران.

وقال ذو الفقاري في مقطع مصور نشرته وكالة فارس للأنباء "حاملة الطائرات جيرالد فورد في البحر الأحمر تمثل تهديدا لإيران. وبناء على ذلك، فإن المراكز اللوجستية والخدمية للمجموعة الهجومية التابعة للحاملة فورد تُعدّ أهدافا".

 
 


