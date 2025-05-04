إيران تتوعد بالرد إذا تعرضت لهجوم أميركي أو إسرائيلي

10:40 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة الأحد، إن طهران سترد بقوة إذا هاجمتها الولايات المتحدة أو إسرائيل. اضافة اعلان





وأضاف نصير زادة للتلفزيون الإيراني الرسمي "إذا بدأت الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني (إسرائيل) هذه الحرب، فستستهدف إيران مصالحهما وقواعدهما وقواتهما أينما كانت وفي الوقت الذي نراه ضروريا".