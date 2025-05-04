إيران تتوعد بالرد إذا تعرضت لهجوم أميركي أو إسرائيلي

وأضاف نصير زادة للتلفزيون الإيراني الرسمي "إذا بدأت الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني (إسرائيل) هذه الحرب، فستستهدف إيران مصالحهما وقواعدهما وقواتهما أينما كانت وفي الوقت الذي نراه ضروريا".
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