إيران تتوعد بقصف القواعد الأمريكية والإسرائيلية ​

الوكيل الإخباري- توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بقصف القواعد الأمريكية والإسرائيلية ردا على قصف الاحتلال للضاحية الجنوبية في بيروت.

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وقال قاليباف إن أمريكا وإسرائيل أثبتوا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات بلبنان بأنهم لا يفهمون إلا لغة القوة.

وأضاف أنهم لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار، مشددا على أن أيدي القوات المسلحة الإيرانية كانت دائما طليقة في اتخاذ ما تراه مناسبا.