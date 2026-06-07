إيران تتوعد بقصف القواعد الأمريكية والإسرائيلية ​

وأشار إلى أن الحصار البحري علينا وضوء واشنطن الأخضر لإسرائيل يجعلان قواعدهما ومصالحهما أهدافا مشروعة.
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