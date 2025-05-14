إيران تجتمع بالقوى الأوروبية في 16 مايو لبحث الملف النووي

وتأتي المحادثات في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى تحديد موقفهما قبل الجولة الخامسة المتوقعة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في الأيام المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن الوضع الخطير في غزة
-
قلق أممي إزاء الوضع الأمني المتدهور في ليبيا
-
الحوثيون يؤكدون إطلاق صاروخ باليستي نحو مطار بن غوريون
-
شهيدان وجريح في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
-
الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن وقف العقوبات على سوريا
-
وزير الخارجية السوري: إعلان ترامب رفع العقوبات يمثل نقطة تحول للشعب السوري
-
من السعودية.. ترامب يهدد بدفع إيران إلى الإفلاس
-
ترامب: زيارتي للسعودية تضيف تريليون دولار من الاستثمارات لأميركا