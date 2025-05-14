الأربعاء 2025-05-14 01:26 ص
 

إيران تجتمع بالقوى الأوروبية في 16 مايو لبحث الملف النووي

علم إيران
علم إيران
 
الأربعاء، 14-05-2025 12:36 ص
الوكيل الإخباري-   قال مصدران أوروبيان ومصدر دبلوماسي إيراني الثلاثاء، إن إيران ستجري محادثات في إسطنبول يوم الجمعة مع الأطراف الأوروبية في اتفاقها النووي المتعثر المبرم عام 2015.اضافة اعلان


وتأتي المحادثات في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى تحديد موقفهما قبل الجولة الخامسة المتوقعة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في الأيام المقبلة.
 
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