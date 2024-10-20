إيران تحدد الأهداف التي ستقصفها في إسرائيل إذا هوجمت

وأضاف أن طهران حددت المواقع التي ستضربها داخل إسرائيل في حال تعرضت لهجوم.
كما أردف أن "أي هجوم على إيران يعني تجاوزا للخطوط الحمراء"، مشددا على أن بلاده لن تترك الأمر دون رد.
إلى ذلك، شدد على أن بلاده لم تهاجم المنشآت الاقتصادية أو المدنية في إسرائيل، بل استهدفت فقط المنشآت العسكرية، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".
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