 
الأحد 2024-10-20 03:22 م
 
 

إيران تحدد الأهداف التي ستقصفها في إسرائيل إذا هوجمت

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
الأحد، 20-10-2024 02:26 م
الوكيل الإخباري-  في الوقت الذي يحبس العالم أنفاسه خوفاً من توسع الحرب في الشرق الأوسط، لاسيما مع التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجددا أن بلاده سترد بشكل متناسب على أي هجوم ضد منشآتها النووية.اضافة اعلان


وأضاف أن طهران حددت المواقع التي ستضربها داخل إسرائيل في حال تعرضت لهجوم.

كما أردف أن "أي هجوم على إيران يعني تجاوزا للخطوط الحمراء"، مشددا على أن بلاده لن تترك الأمر دون رد.

إلى ذلك، شدد على أن بلاده لم تهاجم المنشآت الاقتصادية أو المدنية في إسرائيل، بل استهدفت فقط المنشآت العسكرية، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة مسحوق الكافيين المركز.. متى يؤدي إلى الموت؟

الحرم الإبراهيم

فلسطين الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف يومين

يقل

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة

جانب من آداء القسم

أخبار محلية الدغمي يؤدي القسم القانوني رئيساً لديوان التشريع والرأي

جانب من المؤتمر

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى أعمال مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية في عمان

أحمد سعد

فن ومشاهير طبيب أحمد سعد يعلن تطورات حالته الصحية

جانب من قصف حزب الله

عربي ودولي حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية شرق صفد

محمد منير ، محمد رمضان

فن ومشاهير للمرة الأولى.. "الكينغ" مُنير ومحمد رمضان يجتمعان في عمل فني



 


الأكثر مشاهدة