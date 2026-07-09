إيران .. تحديد مكان دفن جثمان المرشد الراحل علي خامنئي

ووفقا لوكالة أنباء "فارس"، سيتم دفن الجثمان وأفراد عائلته الذين قتلوا في الحرب برواق "دار الذكر" في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
ورواق "دار الذكر" هو أحد الأروقة التاريخية البارزة داخل الحرم الرضوي الشريف في مدينة مشهد الإيرانية، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الروضة المنورة.
وسيوارى جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الثرى بعد أسبوع من مراسم تشييع وتنقل بين مدن إيرانية وعراقية وشاركت فيها حشود كبيرة رفعت صور خامنئي والأعلام الإيرانية.
هذا، وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الطائرة التي تقل جثمان المرشد الإيراني السابق هبطت في مطار مشهد في شمال شرقي البلاد، بعدما نقل الجثمان من العراق، حيث أقيمت مراسم تشييع في النجف وكربلاء.
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