إيران تحذر: إذا لم تكف إسرائيل عن شرورها في جنوب لبنان فعليها توقع ردنا القاسي

وقال مقر "خاتم الأنبياء" في بيان له: "انتهك جيش الكيان الصهيوني الإرهابي وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الماضيين".
وأضاف: "جيش الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم وقتل الشعب اللبناني المظلوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) انتهاء الحرب"، مشددا بالقول: "نحذر من أنه إن لم يكف جيش الكيان الصهيوني القاتل للأطفال عن شروره في جنوب لبنان، فعليه أن يتوقع ردا قاسيا من قواتنا المسلحة".
وعلى الوقع الميداني، يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ ضرباته وتفجيراته جنوبي لبنان، في تحد واضح لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الرامية لإنهاء الحرب، والشاملة للبنان.
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