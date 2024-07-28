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إيران تحذر إسرائيل: أي مغامرة في لبنان ستوسع رقعة الحرب

علم ايران
علم ايران
الأحد، 28-07-2024 11:05 ص

 

الوكيل الإخباري-  حذرت إيران إسرائيل اليوم الأحد من مغبة مهاجمة لبنان بعد أن حمّلت تل أبيب حزب الله مسؤولية قصف قرية مجدل شمس الدرزية في الجولان السوري المحتل، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وهددت بردّ قاسٍ من خلال عمل عسكري واسع.


وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أصدره المتحدث باسمها ناصر كنعاني إن طهران "تحذر من تداعيات غير متوقعة لأي مغامرات جديدة من الكيان الصهيوني تجاه لبنان بذريعة حادث مجدل شمس".
وأضاف البيان أن "أي خطوة حمقاء من جانب الكيان الصهيوني يمكن أن تؤدي إلى توسيع رقعة الأزمة والحرب في المنطقة".


وتابعت الخارجية الإيرانية أن إسرائيل تسعى عبر طرح سيناريوهات وهمية إلى تشويش الرأي العام بشأن جرائمها في غزة، مشيرة إلى أن حزب الله اللبناني نفى مسؤوليته عن قصف قرية مجدل شمس في الجولان المحتل.


سيغوصون في مستنقع

وفي الإطار نفسه، حذر القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي القادة الإسرائيليين من أنهم سيغوصون في مستنقع أخطر من مستنقع غزة في حال أقدموا على مهاجمة لبنان.


وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بتوجيه ضربة قوية لحزب الله بزعم مسؤوليته عن حادث مجدل شمس.


وكان السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني قد قال أمس السبت عبر منصة إكس إنه لا يتوقع أن تشن إسرائيل حرباً على لبنان والمنطقة بسبب ما سماها "معادلات القوة المفروضة"، وأكد أن طهران لا تريد تلك الحرب ولا تخشاها.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت إيران إنها لن تتوانى في الدفاع عن لبنان ضد أي مغامرة إسرائيلية.

الجزيرة


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