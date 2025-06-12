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إيران تحذر إسرائيل من رد عسكري غير مسبوق

علم إيران
ايران
 
الخميس، 12-06-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-   قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي لوسائل الإعلام الرسمية، الخميس، إن رد إيران على أي عدوان إسرائيلي سيكون "أقوى وأكثر تدميرا" من الهجمات السابقة، وذلك بعد أن أعلنت طهران أنها تلقت تحذيرا من هجوم محتمل.

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وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات مرتين العام الماضي، في أول هجمات مباشرة من هذا القبيل بينهما.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت مناورات عسكرية تركز على "تحركات العدو" قبل موعدها المزمع وذلك مع إجلاء واشنطن لبعض موظفيها من المنطقة وسط تصاعد التوتر.

 
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