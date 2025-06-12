إيران تحذر إسرائيل من رد عسكري غير مسبوق

الوكيل الإخباري- قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي لوسائل الإعلام الرسمية، الخميس، إن رد إيران على أي عدوان إسرائيلي سيكون "أقوى وأكثر تدميرا" من الهجمات السابقة، وذلك بعد أن أعلنت طهران أنها تلقت تحذيرا من هجوم محتمل.

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