إيران تحذر إسرائيل من رد عسكري غير مسبوق

وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات مرتين العام الماضي، في أول هجمات مباشرة من هذا القبيل بينهما.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت مناورات عسكرية تركز على "تحركات العدو" قبل موعدها المزمع وذلك مع إجلاء واشنطن لبعض موظفيها من المنطقة وسط تصاعد التوتر.
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