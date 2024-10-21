إيران تحذر إسرائيل: يدنا على الزناد والمفاجأة تفوق توقعاتكم

وقال ذات المصدر الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "إذا كان الإجراء المحتمل لإسرائيل استهداف المواقع النووية، فإن إيران إلى جانب ردها ستأخذ السياسات النووية بعين الاعتبار".
وأضاف: "أما إذا كان الإجراء الإسرائيلي المحتمل التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لم تقدم أي تعهد حول الالتزام بنطاق ونوع وشدة إجراءاتها بناء على الوضع السابق".
وتابع: "هذه نقطة واضحة للإسرائيل وستدرك معناها بالتأكيد!، إيران لن تتلكأ ولن تتسرع، إلا أن إنزال "العقاب" بحق المجانين لا تلغيه، وسيكون بطريقة بحيث يتلقون في كل مرة المزيد من المفاجآت".
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأحد، إن أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمراء ولن نتركه دون رد، مشيرا إلى أن اندلاع حرب شاملة سيجر الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت نقلا عن مصادر مطلعة، أمس الأحد، إن جميع الاستعدادات في إسرائيل لضرب إيران اكتملت وإن الهجوم سيكون كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار الرد الإيراني المحتمل.
وأكدت المصادر المطلعة أن "الافتراض في إسرائيل هو أن إيران سترد على الهجوم، وهناك استعدادات بالفعل لذلك".
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