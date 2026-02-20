إيران تحذر: سنرد على أي عدوان عسكري ولن نكون البادئين بالحرب

وشددت طهران في رسالتها، مساء الخميس، على أنها لا تسعى إلى التوتر ولن تكون البادئة بالحرب، لكنها حذرت من أن جميع قواعد ومنشآت في المنطقة ستعد أهدافا مشروعة في حال تعرضها لعدوان عسكري.
وأضافت الرسالة أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع أي تصعيد قد يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
