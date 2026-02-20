الجمعة 2026-02-20 12:26 م

إيران تحذر: سنرد على أي عدوان عسكري ولن نكون البادئين بالحرب

علم إيران
إيران
 
الجمعة، 20-02-2026 02:57 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إيران، في رسالة وجهتها إلى أمين عام الأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشير إلى احتمال حقيقي لعدوان عسكري، مؤكدة أنها سترد على أي هجوم تتعرض له.

وشددت طهران في رسالتها، مساء الخميس، على أنها لا تسعى إلى التوتر ولن تكون البادئة بالحرب، لكنها حذرت من أن جميع قواعد ومنشآت في المنطقة ستعد أهدافا مشروعة في حال تعرضها لعدوان عسكري.


وأضافت الرسالة أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع أي تصعيد قد يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

 
 


