إيران تحذر من أي هجوم على المراكز النووية والحساسة: جميع مصالح أمريكا وحلفائها ستكون هدفا لهجوم قوي

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فخلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن بلاده "ستهاجم بالتأكيد" أي موقع نووي جديد في إيران، مدعيا أن طهران تحاول إعادة بناء موقع آخر.
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