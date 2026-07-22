إيران تحذر من أي هجوم على المراكز النووية والحساسة: جميع مصالح أمريكا وحلفائها ستكون هدفا لهجوم قوي

الوكيل الإخباري- حذر مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني من أنه إذا شنت أمريكا هجوما على المراكز النووية والحساسة في البلاد، فستصبح جميع المصالح الأمريكية وحلفائها وداعميها أهدافا لهجوم قوي من إيران.

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