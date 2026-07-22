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إيران تحذر من أي هجوم على المراكز النووية والحساسة: جميع مصالح أمريكا وحلفائها ستكون هدفا لهجوم قوي

إيران تحذر من أي هجوم على المراكز النووية والحساسة: جميع مصالح أمريكا وحلفائها ستكون هدفا لهجوم قوي
ارشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 12:23 ص

الوكيل الإخباري-   حذر مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني من أنه إذا شنت أمريكا هجوما على المراكز النووية والحساسة في البلاد، فستصبح جميع المصالح الأمريكية وحلفائها وداعميها أهدافا لهجوم قوي من إيران.

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وقال مقر "خاتم الأنبياء" في بيان له: "إن أمريكا المجرمة قد هددت بشن هجوم على المراكز النووية والحساسة لإيران الإسلامية. ونُعلن أنه إذا دخل الجيش المعتدي والإرهابي لتلك الدولة في مثل هذه الخطوة، فإننا نعتبر ذلك توسعا للحرب في المنطقة، وستكون جميع مصالح أمريكا وحلفائها وداعمي ذلك البلد المتمرد والشرير أهدافا لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فخلال استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن بلاده "ستهاجم بالتأكيد" أي موقع نووي جديد في إيران، مدعيا أن طهران تحاول إعادة بناء موقع آخر.

 
 


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