إيران تحذر من إغراق المنطقة في "ظلام دامس"

الوكيل الإخباري- حذر مصدر إيراني رفيع من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها، في حال أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقصف محطات الكهرباء والجسور الإيرانية.



وقال المصدر الذي لم يكشف عن اسمه في حديث لوكالة "رويترز": "إذا هاجمت الولايات المتحدة محطات الكهرباء الإيرانية فإن المنطقة بأكملها والسعودية ستغرقان في ظلام دامس".

وأضاف المصدر ذاته أنه في حال خرج الوضع عن السيطرة، فإن حلفاء إيران سيعمدون إلى إغلاق مضيق باب المندب، في تصعيد قد يشل حركة الملاحة الدولية في واحد من أحرج الممرات البحرية الاستراتيجية على مستوى العالم.



وأكد أن طهران لن تفتح مضيق هرمز مقابل ما وصفه بـ"وعود جوفاء"، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه واشنطن هو إجبار إيران على الرضوخ للضغوط، وهو ما رفضه قاطعا.