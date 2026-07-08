إيران تحذر من رد "حاسم" بعد الضربات الأميركية عليها

وقالت الوزارة في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني على قناته في (تليغرام) "توجه إيران تحذيرا جادا في شأن عواقب خرق الولايات المتحدة الاتفاق"، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها وأمنها القومي".
وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع سلسلة من الانفجارات في منطقة مضيق هرمز بعد لحظات من إعلان الجيش الأميركي توجيه ضربات "قوية" ضد إيران.
وذكر التلفزيون الإيراني أنه سمع دوي 6 انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية و7 في مدينة سيريك، كما سمعت انفجارات في بندر عباس الساحلية.
تعرضت 3 سفن لهجمات في مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال اتّهمت الدوحة طهران باستهدافها، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
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