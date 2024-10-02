إيران: تحركنا انتهى إلا في حالة واحدة

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، إن إيران مارست حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. اضافة اعلان





وأضاف أن تحرك إيران انتهى ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء مزيد من الرد.



وتابع عراقجي أن داعمي الاحتلال عليهم مسؤولية كبيرة الآن لكبح جماح مروجي الحرب في "تل أبيب".



وقصفت إيران الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بأكثر من 250 صاروخا بالستيا، حيث دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الكيان المحتل ودفعت الملايين للملاجئ.