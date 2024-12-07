إيران تخطط لزيادة إنتاج اليورانيوم .. تقرير سري يكشف

وأفاد التقرير السري أن إيران باشرت تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة ستتيح لها "زيادة كبيرة" في وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بحسب وكالة "فرانس برس".
كما أضاف أن هذا التغيير داخل منشأة فوردو سيؤدي إلى "زيادة نسبة اليورانيوم العالي التخصيب حتى 60%".
وهذا المعدل الذي يحتسب شهريا يمكن أن يشكل أكثر من سبعة أضعاف كمية اليورانيوم التي تم الوصول إليها "في فترة التقرير السابق" الذي أصدرته الوكالة والبالغة 4,7 كلغ.
ودعت الوكالة الذرية إيران إلى أن تزودها "في شكل عاجل" ضمانات "تقنية ذات صدقية" تكفل أن "المنشأة لن يتم استخدامها لإنتاج اليورانيوم المخصب إلى مستوى يتجاوز ما تم إعلانه"، و" من دون أي تغيير في الأنشطة النووية المعلنة".
كما صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لوكالة فرانس برس، الجمعة، بأن قرار إيران زيادة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب يشكل "رسالة واضحة" ردا على قرار لمجلس محافظي الوكالة الشهر الفائت يدين عدم تعاون طهران.
وقال غروسي على هامش منتدى المنامة للحوار في البحرين "إنها رسالة. إنها رسالة واضحة (مفادها) أنهم يردون على ما يرون أنه ضغط" يمارس عليهم.
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