إيران: تدخل واشنطن في مسألة الاحتجاجات الداخلية سيعني نشر الفوضى في المنطقة

الوكيل الإخباري- صرّح علي لاريجاني، كبير مستشاري الرئيس الإيراني، الجمعة، بأن التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة.

