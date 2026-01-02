الجمعة 2026-01-02 02:59 م

إيران: تدخل واشنطن في مسألة الاحتجاجات الداخلية سيعني نشر الفوضى في المنطقة

الوكيل الإخباري-   صرّح علي لاريجاني، كبير مستشاري الرئيس الإيراني، الجمعة، بأن التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة.

جاءت التصريحات بعد أن حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن واشنطن ستتدخل إذا استخدمت إيران القوة بشكل قاتل ضد المتظاهرين السلميين.

 
 


