الخميس 2026-05-21 07:55 ص

إيران تدرس الموقف الأمريكي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي
الخميس، 21-05-2026 06:26 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع "نور نيوز" الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله إن طهران تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتقوم بدراستها.اضافة اعلان


وأضاف بقائي أن باكستان واصلت التوسط في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن عدة جولات من الاتصالات جرت استنادا إلى الإطار الأصلي المؤلف من 14 نقطة الذي طرحته إيران.
 
 


