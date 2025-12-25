إيران تدرس رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي

والجدير بالذكر أن قرارات تشغيل أو حظر هذه التطبيقات لا تتخذ من قِبل البرلمان وحده، بل كذلك من قبل المجلس الأعلى للسيبرانية، الجهة المختصة بمراقبة هذا الملف، والذي يبحث حاليا إمكانية رفع هذه القيود ضمن إطار مسؤول ومتوازن.
كما أعرب سليمي عن استغرابه من تركيز الاهتمام الدولي على الحظر في إيران فقط، مشيرا إلى أن كل دولة تضع قواعدها الخاصة لتنظيم الفضاء الرقمي، مستشهدا بحظر الولايات المتحدة لتطبيقات صينية بعينها.
وسبق أن أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطات تدرس فعليا رفع القيود عن منصات مثل "تلغرام" و"يوتيوب" و"إنستغرام".
يذكر أن "تلغرام" حظر في إيران في أبريل 2018 بقرار قضائي، لعدم امتثاله للتشريعات الإيرانية.
أما "فيسبوك" و"تويتر"، فحظرا عام 2009 على خلفية الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية. كما طبق الحظر على "إنستغرام" و"واتساب" إبان موجة الاحتجاجات عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني، ليعاد لاحقا السماح باستخدام "واتساب". أما "يوتيوب"، فقد بقيت إمكانية الوصول إليه محدودة منذ 2012.
