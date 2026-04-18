السبت 2026-04-18 08:57 م

إيران تدرس مقترحات أميركية "جديدة" تلقتها عبر باكستان

التقى قائد الجيش الباكستاني عددا من المسؤوليين الإيراني
السبت، 18-04-2026 07:47 م
الوكيل الإخباري- أعلنت إيران، السبت، أنها تدرس مقترحات "جديدة" تلقتها من الولايات المتحدة في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان بينهما لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وذكر بيان للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا): "في الأيام الأخيرة، ومن خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني، عرضت مقترحات جديدة.. تنظر فيها طهران حاليا، ولم ترد عليها بعد".

وأعلن الجيش الباكستاني السبت أن قائده أنهى زيارة استمرت 3 أيام إلى طهران، التقى خلالها كبار المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وذكر الجيش في بيان أصدره قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التقى خلال الزيارة عددا من كبار القادة الإيرانيين، ما يظهر "عزم باكستان الراسخ على تيسير التوصل إلى تسوية تفاوضية".

وانتهت المحادثات في إسلام آباد بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى اتفاق، لكن الجهود الدبلوماسية استمرت بعد ذلك.

ويتوقع أن تعقد جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد الأسبوع المقبل.
 
 


الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

عربي ودولي زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

أخبار محلية الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

أخبار محلية وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران

عربي ودولي وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران

سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا

عربي ودولي سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا

