إيران تدرس مقترح وقف الحرب وترامب يقول إن طهران تريد إبرام اتفاق

وأضاف عراقجي أن طهران وواشنطن تبادلتا رسائل مختلفة عبر وسطاء لكن لا يوجد حوار أو مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الأربعاء "الرسائل تنقلها دول صديقة لنا وردنا عليها بتوضيح مواقفنا أو إصدار التحذيرات اللازمة لا يُسمى تفاوضا أو حوارا... إنه مجرد تبادل للرسائل عبر أصدقائنا".
وقال ترامب، في كلمة ألقاها في وقت لاحق الأربعاء، خلال فعالية في واشنطن إن القادة الإيرانيين "يتفاوضون، بالمناسبة، ويريدون بشدة إبرام اتفاق لكنهم يخشون الإفصاح عن ذلك خشية أن يقتلهم شعبهم. كما يخشون أن نقتلهم نحن".
ولم يحدد ترامب مع من تتفاوض الولايات المتحدة في إيران، حيث قُتل عدد من كبار المسؤولين من بين آلاف آخرين لقوا حتفهم في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 شباط، وشنت إيران هجمات ضد إسرائيل والقواعد الأميركية ودول بالخليج.
وقتلت غارة إسرائيلية الزعيم الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب وحل محله ابنه مجتبى، الذي أصيب في الغارات ولم يظهر في أي صورة أو مقطع فيديو منذ توليه منصبه.
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يتصدى لصواريخ إيرانية
-
مادورو يمثل للمرة الثانية أمام محكمة في نيويورك الخميس
-
دمار مبنى سكني جراء قصف إسرائيلي على ايران
-
أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران
-
إيران: ندرس مقترحا أميركيا لكن لا ننوي إجراء محادثات
-
ترامب: المفاوضون الإيرانيون يخشون أن "يقتلوا على أيدي جماعتهم"
-
البيت الأبيض: ترامب مستعد لضرب إيران بقوة أشد إذا لم تقبل الهزيمة
-
الكويت: إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مرتبطة بحزب الله