إيران تدعو سكان مدينتي تل أبيب وحيفا إلى إخلائهما

وقال موسوي في بيان بالفيديو أورده التلفزيون الرسمي في اليوم الخامس من المواجهة غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية ونووية في إيران "ستُنفّذ عمليات عقابية قريبا".
وحضّ "بشدة سكان تل أبيب وحيفا، على مغادرة هذه المناطق من أجل سلامتهم".
وفي السياق ذاته قال الحرس الثوري الإيراني إنه شنّ الثلاثاء هجمات على قواعد جوية أقلعت منها الطائرات التي تشنّ ضربات على إيران.
وقال الحرس في بيان أورده التلفزيون الرسمي "في دفعة جديدة من الهجمات، تم تنفيذ ضربة صاروخية واسعة النطاق ضد القواعد الجوية لجيش النظام الصهيوني، وهي القواعد التي منها انطلقت المقاتلات الحربية... نحو بلادنا".
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