 
الأحد 2025-03-16 12:47 م
 




            

        








    

        

        

            إيران تدين الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                قصف أمريكي على اليمن
            
                

                    قصف أمريكي على اليمن
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        12:33 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  دانت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن واعتبرتها انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وطالبت بتدخل دولي عاجل.اضافة اعلان


وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي على "مسؤولية مجلس الأمن الدولي في مواجهة مثل هذه الانتهاكات التي تهدد السلام والأمن العالميين".

وأضاف قائلا: "إن العدوان العسكري الأمريكي البريطاني يمثل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي تحظر استخدام القوة وتؤكد على احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول".

جدير بالذكر أن المعلومات الرسمية والتصريحات الصادرة عن واشنطن لم تشر إلى مشاركة سلاح الجو البريطاني في الغارات على الحوثيين في اليمن.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحملان مسؤولية مواجهة هذه الانتهاكات التي تهدد السلام والأمن الدوليين.

كما ربط بقائي هذه الهجمات المشتركة على اليمن بـ"دعمها المستمر للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المظلوم، وقمعها لأي تعبير عن التضامن أو دعم للحقوق المشروعة للفلسطينيين".

وأكد بقائي على "المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الحكومات والأوساط الدولية والإسلامية في مواجهة استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في فلسطين المحتلة"، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تُرتكب بأساليب مختلفة، منها "فرض التجويع على الشعب الفلسطيني المظلوم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك". ودعا إلى "تحرك عاجل وفعال لوقف هذه الانتهاكات".

روسيا اليوم

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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