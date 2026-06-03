إيران تدين الهجمات الأمريكية على ناقلة نفط وبرج اتصالات

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، "الهجمات العدوانية" التي شنتها الولايات المتحدة على ناقلة النفط الإيرانية وبرج الاتصالات في جزيرة قشم جنوبي البلاد.



وأكدت الخارجية في بيان "المسؤولية المباشرة والواضحة لكل من الكويت والبحرين فيما يتعلق بالأعمال العدوانية التي وقعت الليلة الماضية"، محذرة من أن أي دولة تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو منشآتها أو قواعدها العسكرية لتنفيذ عدوان ضد إيران، تعتبر مرتكبة لعمل عدواني ضد طهران.



وشددت الوزارة على أن إيران تحتفظ بحقها في الرد بالشكل المناسب على أي اعتداء يستهدف سيادتها وأمنها القومي، محملة الولايات المتحدة والجهات المتواطئة معها تبعات هذه الهجمات.

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يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية "تعترض هجمات صاروخية معادية وهجمات بطائرات مسيرة تابعة للعدو".



كذلك، دوت صفارات الإنذار في البحرين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث دعت وزارة الداخلية السكان إلى "التحلي بالهدوء" والبحث عن مأوى في أقرب مكان آمن.