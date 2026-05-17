إيران: ترامب دخل في فخ استراتيجي

الوكيل الإخباري- قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "دخل في فخ استراتيجي" معتبرا أن واشنطن سيتعين عليها أن تبحث عما تبقى من نفوذ لها غرب آسيا.



وقال أكبر ولايتي في منشورين له على منصة "إكس"، إن "الدبلوماسية العقيمة لترامب في بكين وعودته خالي الوفاض من الصين، بالإضافة إلى حالة العجز والغضب التي تعيشها أبوظبي بعد انكشاف خبر السفر السري لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتنياهو إليها، والتلفيقات المشوهة للبنتاغون، كلها تكشف عن أزمة في التقديرات الاستراتيجية داخل واشنطن"، وفق تعبيره.

وأضاف أكبر ولايتي، أنه "في مثل هذه الظروف، فإن تهديدات ترامب التي تشتعل بنفخ تل أبيب، ليست سوى "الدخول في فخ استراتيجي".



وقال: "السقوط في هذا البئر بحبل إسرائيل له ثمن باهظ؛ قريبا، سيتعين على واشنطن أن تبحث بالفانوس عن بقايا مكانتها في غرب آسيا".