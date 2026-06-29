الإثنين 2026-06-29 08:47 م

إيران ترد على تصريح ماكرون بشأن "إزالة ألغام هرمز"

إيران ترد على تصريح ماكرون بشأن "إزالة ألغام هرمز"
إيران ترد على تصريح ماكرون بشأن "إزالة ألغام هرمز"
 
الإثنين، 29-06-2026 08:37 م
الوكيل الإخباري-   رفضت إيران تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أدلى بها الإثنين، بشأن المشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز.اضافة اعلان


وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، ردًا على ماكرون، إن "إزالة الألغام ستُنفذ من جانب إيران فقط، وفقًا لمذكرة تفاهم إسلام آباد مع الولايات المتحدة".

وأضاف المسؤول الإيراني: "الوضع حساس ومعقد، وننصح فرنسا بعدم تعقيده أكثر باستفزازاتها"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من الإثنين، قال ماكرون إن فرنسا وسلطنة عُمان ستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز، وتعملان معًا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وكتب ماكرون، على منصة "إكس"، عقب لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه: "قررنا التعاون، بالتنسيق مع شركائنا، في إزالة الألغام من المضيق، من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور، من دون شروط، عبر مضيق هرمز".
 
 


gnews

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