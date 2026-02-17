إيران ترى موقفا أميركيا "أكثر واقعية" بشأن النووي عشية مباحثات جنيف

الوكيل الإخباري- اعتبرت إيران الاثنين، أن الموقف الأميركي بشأن ملفها النووي بات "أكثر واقعية"، وذلك عشية عقد الطرفين في جنيف جولة ثانية من المباحثات التي بدأت هذا الشهر على وقع تهديد واشنطن طهران بتدخل عسكري.

