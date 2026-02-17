إيران ترى موقفا أميركيا "أكثر واقعية" بشأن النووي عشية مباحثات جنيف

توازيا، بدأ الحرس الثوري الإيراني مناورات في مضيق هرمز الاستراتيجي، في ظل تكثيف واشنطن انتشارها العسكري في المنطقة، والذي شمل نشر حاملة طائرات وإرسال حاملة ثانية للانضمام إليها.
