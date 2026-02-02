إيران تستدعي السفراء الأوروبيين لديها

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "استُدعي ممثلو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لها سفارات في طهران، أمس الأحد واليوم الاثنين، إلى وزارة الخارجية".
وأضاف بقائي خلال مؤتمر صحافي "هذا إجراء بالحد الأدنى"، قبل الإعلان قريبا عن مزيد من الإجراءات ردا على التصنيف الأوروبي.
-
أخبار متعلقة
-
إيران تتحدث عن قوة ضربتها الأولى على مواقع العدو
-
مثول نتنياهو مجددا أمام المحكمة
-
وثائق جديدة تكشف دور الأمير أندرو في قضية إبستين
-
مشروع قانون جديد في مصر لتشديد عقوبات التخلف عن الخدمة العسكرية
-
الاستخبارات الروسية: فرنسا تخطط للإطاحة برئيس مدغشقر الجديد
-
عراقجي: إيران عند منعطف حاسم مع واشنطن.. مستعدون للاتفاق أو المواجهة
-
القضاء العراقي يباشر التحقيق مع مئات من عناصر داعش العائدين من سوريا
-
"بوليتيكو": ماكرون على عتبة مرحلة "الرئيس العاجز"