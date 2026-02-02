الإثنين 2026-02-02 02:55 م

إيران تستدعي السفراء الأوروبيين لديها

الإثنين، 02-02-2026 01:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران، الاثنين، استدعاءها سفراء الدول الأوروبية لدى طهران، عقب قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة "إرهابية".اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "استُدعي ممثلو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لها سفارات في طهران، أمس الأحد واليوم الاثنين، إلى وزارة الخارجية".

وأضاف بقائي خلال مؤتمر صحافي "هذا إجراء بالحد الأدنى"، قبل الإعلان قريبا عن مزيد من الإجراءات ردا على التصنيف الأوروبي.
 
 


