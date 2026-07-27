الإثنين 2026-07-27 01:47 م

إيران تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على "التدخل" في شؤونها

علم إيران
إيران
 
الإثنين، 27-07-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الخارجية الإيرانية الاثنين استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على ما وصفته بـ"التدخل في شؤون إيران الداخلية" من قبل دبلوماسيَّين اعتُقلا لمدة وجيزة هذا الشهر.

اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحافيين "تم في الأمس استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران إلى وزارة الخارجية حيث تم التشديد على أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية وضع حد لهذه الممارسات وهذا التدخل في شؤون إيران الداخلية تحت مسميّات مضللة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

er

منوعات الصين.. قطة تتفادى هجمات كوبرا في مواجهة نادرة - فيديو

فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

سصي

فن ومشاهير الموت يفجع نجم "ضيعة ضايعة".. ورسالة مؤثرة تهز المتابعين - صورة

الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ثق

المرأة والجمال أبرز صيحات أحذية العروس لعام 2026 من أشهر الماركات

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن يكشف تفاصيل العثور على أجزاء من حطام مسيرة بالكرك

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تعلن استهداف سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف الأوكراني

تنويه هام لأولياء امور طلبة المدارس

أخبار محلية مركز تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول



 
 






الأكثر مشاهدة

 