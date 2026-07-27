إيران تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على "التدخل" في شؤونها

الوكيل الإخباري- أعلنت الخارجية الإيرانية الاثنين استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على ما وصفته بـ"التدخل في شؤون إيران الداخلية" من قبل دبلوماسيَّين اعتُقلا لمدة وجيزة هذا الشهر.

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