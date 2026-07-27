إيران تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على "التدخل" في شؤونها

وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحافيين "تم في الأمس استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران إلى وزارة الخارجية حيث تم التشديد على أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية وضع حد لهذه الممارسات وهذا التدخل في شؤون إيران الداخلية تحت مسميّات مضللة".
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تعلن استهداف سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف الأوكراني
-
الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض
-
تأجيل رحلة نتنياهو إلى واشنطن والسبب غير واضح
-
إيران: الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتها مع عُمان بشأن مضيق هرمز
-
العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا
-
قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف خطة للتعامل مع تراجع مخزون صواريخ الاعتراض
-
تقرير: 624 جنديًا أميركيًا أصيبوا خلال العمليات ضد إيران
-
قتيلان وإصابات بإطلاق نار خلال مهرجان في مدينة سياتل الأميركية