الخميس 2026-02-26 12:57 م

إيران تستدعي السفير الهولندي على خلفية محاولة تهريب مواد محظورة

إيران تستدعي السفير الهولندي على خلفية محاولة تهريب مواد محظورة طهران
إيران تستدعي السفير الهولندي على خلفية محاولة تهريب مواد محظورة طهران
 
الخميس، 26-02-2026 12:29 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الخارجية الإيرانية احتجاجها الشديد لدى السفير الهولندي في طهران إميل فريدريك دو بونت على خلفية محاولة أحد الدبلوماسيين الهولنديين تهريب مواد ممنوعة إلى إيران.اضافة اعلان


وأكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، خلال استدعائها السفير الهولندي أن الشحنة المضبوطة كانت تحتوي على مواد يُحظر استيرادها واستخدامها وفقًا لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بالشحنة المضبوطة تمت وفق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بما في ذلك البند 2 من المادة 36، مع تطبيق جميع البروتوكولات ذات الصلة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الهولندية سفير إيران لدى أمستردام يوم الثلاثاء للاحتجاج على مصادرة أمتعة دبلوماسي هولندي في مطار طهران.

وقالت الوزارة في بيان: "تسببت إيران في واقعة دبلوماسية في 28 يناير 2026، بإجبار دبلوماسي هولندي على تسليم أمتعته الدبلوماسية في مطار طهران، وهذا أمر غير مقبول".

وأضافت الوزارة أنها طلبت مرارًا من إيران الإفراج الفوري عن الأمتعة المصادرة، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل. وقالت إنها استدعت السفير بعد أن نشرت إيران مقطع فيديو للواقعة على الإنترنت.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بدء المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

عربي ودولي بدء المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026

فن ومشاهير قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026

البدور يصطحب الأميران هاري وميغان ومدير منظمة الصحة العالمية في جولة داخل مركز علاج الإدمان

أخبار محلية البدور يصطحب الأميران هاري وميغان ومدير منظمة الصحة العالمية في جولة داخل مركز علاج الإدمان

هيفا وهبي

فن ومشاهير هيفا وهبي تواجه أزمة جديدة.. إليكم التفاصيل

إيران تستدعي السفير الهولندي على خلفية محاولة تهريب مواد محظورة طهران

عربي ودولي إيران تستدعي السفير الهولندي على خلفية محاولة تهريب مواد محظورة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

ارتفاع الغلوكوز في الدم.. ليس فقط بسبب السكر!

طب وصحة ارتفاع الغلوكوز في الدم.. ليس فقط بسبب السكر!

35 مليار دولار لتطوير قدرات الدفاع المشتركة بين سول وأبوظبي

عربي ودولي 35 مليار دولار لتطوير قدرات الدفاع المشتركة بين سول وأبوظبي



 






الأكثر مشاهدة