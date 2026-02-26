إيران تستدعي السفير الهولندي على خلفية محاولة تهريب مواد محظورة

وأكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، خلال استدعائها السفير الهولندي أن الشحنة المضبوطة كانت تحتوي على مواد يُحظر استيرادها واستخدامها وفقًا لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بالشحنة المضبوطة تمت وفق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بما في ذلك البند 2 من المادة 36، مع تطبيق جميع البروتوكولات ذات الصلة بهذا الشأن.
وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الهولندية سفير إيران لدى أمستردام يوم الثلاثاء للاحتجاج على مصادرة أمتعة دبلوماسي هولندي في مطار طهران.
وقالت الوزارة في بيان: "تسببت إيران في واقعة دبلوماسية في 28 يناير 2026، بإجبار دبلوماسي هولندي على تسليم أمتعته الدبلوماسية في مطار طهران، وهذا أمر غير مقبول".
وأضافت الوزارة أنها طلبت مرارًا من إيران الإفراج الفوري عن الأمتعة المصادرة، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل. وقالت إنها استدعت السفير بعد أن نشرت إيران مقطع فيديو للواقعة على الإنترنت.
