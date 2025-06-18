إيران تستدعي سفير ألمانيا للاحتجاج على تصريحات بلاده "المسيئة"

وكان ميرتس ذكر أمس الثلاثاء أن التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قد يكون مطروحا في حالة عدم تراجع طهران وعودتها إلى طاولة المفاوضات.
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