الأربعاء 2025-06-18 10:49 م
 

إيران تستدعي سفير ألمانيا للاحتجاج على تصريحات بلاده "المسيئة"

علم ألمانيا
علم ألمانيا
 
الأربعاء، 18-06-2025 10:22 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة أنباء مهر شبه الرسمية الأربعاء أن إيران استدعت السفير الألماني لديها للاحتجاج على تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس "المسيئة".اضافة اعلان


وكان ميرتس ذكر أمس الثلاثاء أن التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قد يكون مطروحا في حالة عدم تراجع طهران وعودتها إلى طاولة المفاوضات.
 
gnews

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