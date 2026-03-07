إيران تستهدف بمسيّرات قواعد أميركية في المنطقة ومنشأة استراتيجية في إسرائيل

09:44 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإيراني، السبت، أن القوات البحرية أطلقت موجة مكثفة من الهجمات بالمسيّرات على إسرائيل وعلى قواعد أميركية في الإمارات والكويت، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني. اضافة اعلان





وقال الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة إرنا الرسمية إن البحرية الإيرانية استهدفت إسرائيل ومواقع تجمعات وقواعد أميركية بموجة مكثفة من الهجمات بالمسيّرات.



وأضاف الجيش الإيراني أن من بين المواقع المستهدفة قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات التي تضم قوات أميركية وقاعدة أخرى في الكويت و"منشأة استراتيجية" في إسرائيل.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





