إيران تستهدف بمسيّرات قواعد أميركية في المنطقة ومنشأة استراتيجية في إسرائيل

وقال الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة إرنا الرسمية إن البحرية الإيرانية استهدفت إسرائيل ومواقع تجمعات وقواعد أميركية بموجة مكثفة من الهجمات بالمسيّرات.
وأضاف الجيش الإيراني أن من بين المواقع المستهدفة قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات التي تضم قوات أميركية وقاعدة أخرى في الكويت و"منشأة استراتيجية" في إسرائيل.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
-
أخبار متعلقة
-
البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
-
البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب
-
بوتين يدعو إلى وقف فوري لحرب إيران
-
بزشكيان: سنوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا
-
طيران الإمارات تعلّق رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر
-
الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلة نفط في الخليج
-
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت اللبنانية إلى 16 قتيلا
-
الحرس الثوري الإيراني: نحن في انتظار القوات الأميركية التي ستواكب السفن في مضيق هرمز