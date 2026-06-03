إيران تستهدف مبنى الركاب T1 بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ

وقالت الهيئة، إن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة في منشآت المطار، مؤكدة تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان، إن عددا من الطائرات المسيّرة المعادية استهدفت مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي نتيجة "العدوان الإيراني"، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص.
وأضاف العطوان في بيان، أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن القوات المسلحة الكويتية تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
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