إيران تستهدف منشأة غاز في قطر وترامب يتوعّد بتدمير حقل بارس الجنوبي الإيراني

الوكيل الإخباري- استهدفت إيران مجددا منشأة غاز رئيسية في قطر بهجوم صاروخي أدى إلى اندلاع النيران فيها، بعد ساعات من إعلان الدوحة تعرّضها لضربة ألحقت بها أضرارًا جسيمة، وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي، الخميس.





وقال التلفزيون الإيراني الرسمي عبر تطبيق "تليغرام"، إن "مصفاة رأس لفان في قطر أصيبت بصاروخ مجددا وهي تحترق".



وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت عن استهداف صاروخي لـ"مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى وقوع أضرار".



وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، بتدمير حقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز إذا هاجمت إيران المنشآت القطرية للغاز المسال مجددا.



وأكد ترامب عبر منصته تروث سوشال أن إسرائيل قصفت حقل بارس الجنوبي، لكنه قال إن الولايات المتحدة "لم تعرف شيئا" عن هذا الهجوم الذي دفع بإيران إلى شن هجمات على منشآت مدينة رأس لفان الصناعية للغاز في قطر.



وكتب الرئيس الأميركي: "لن تقوم إسرائيل بشن أي هجمات أخرى على حقل بارس الجنوبي الهام والقيم للغاية، إلا إذا قررت إيران برعونة مهاجمة دولة بريئة، في هذه الحالة هي قطر (...) وفي حال حصل ذلك، ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بمساعدة إسرائيل أو بدونها، بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي بأكمله بقوة هائلة لم تشهدها إيران من قبل".





