الأحد 2026-03-01 10:01 ص

إيران تستهدف 3 أهداف عسكرية بتل أبيب

أكدت صحيفة معاريف أن الدفاعات الجوية اعترضت 3 صواريخ باليستية إيرانية.
ارشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 07:47 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة تل نوف ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي ومجمع الصناعات الدفاعية بتل أبيب.

 وكان الحرس الثوري الإيراني، توعد بإنزال "عقاب شديد" على ما أسماهم "قتلة" المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، الذي أكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتله في وقت سابق.

ونقلت وسائل إعلام عن الحرس الثوري قوله إن "أشد عملية" على قواعد إسرائيلية وأميركية ستبدأ خلال لحظات "فجر الأحد".

 
 


