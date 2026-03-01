إيران تستهدف 3 أهداف عسكرية بتل أبيب

ونقلت وسائل إعلام عن الحرس الثوري قوله إن "أشد عملية" على قواعد إسرائيلية وأميركية ستبدأ خلال لحظات "فجر الأحد".
