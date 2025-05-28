الأربعاء 2025-05-28 03:49 م
 

إيران تشترط اتفاقًا مع واشنطن للسماح بتفتيش منشآتها النووية

محطة بوشهر النووية.. أرشيفية
محطة بوشهر النووية.. أرشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 02:38 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران، المنخرطة في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أنها قد تجيز زيارة مفتشين أميركيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال تم التوصّل إلى اتفاق مع واشنطن.اضافة اعلان


وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي:"إذا أثيرت قضايا وتم التوصل إلى اتفاق، وتم أخذ مطالب إيران في الاعتبار، فإننا سنعيد النظر في احتمال قبول مفتشين أميركيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وصرّح إسلامي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، قائلاً إن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران، وهو يقوم بزيارة المواقع المتبقية وفقًا للبيان الصادر في مارس 2023.

وأضاف:"نأمل أن تتصرف الوكالة بشكل مهني، ونتمكن من اتخاذ خطوة نحو تسوية ملف الموقعين المتبقيين، وهذا ما وعد به المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي."

في السياق ذاته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني تسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن أمله في استمرار إحراز تقدم في المحادثات.

وشهدت روما قبل أيام الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي، بوساطة سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أبريل الماضي.

وتُصرّ إيران على حقها في التخصيب السلمي لليورانيوم، بينما تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لمنع التخصيب تمامًا في إيران.

سكاي نيوز
 
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