الثلاثاء 2026-05-26 05:30 م

إيران تشترط تحرير أموالها المجمدة قبل أي مفاوضات مع واشنطن

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 26-05-2026 04:01 م

الوكيل الإخباري- كشف مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض أن إيران تشترط الإفراج عن أموالها المجمدة قبل أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن آخر خلاف جدي بين إيران والولايات المتحدة يتعلق بآلية الوصول إلى هذه الأموال، مشيرا إلى أن قطر تتوسط حاليا لحل هذا الخلاف.

اضافة اعلان


ووفقا للتقرير، كانت واشنطن قد تراجعت سابقا عن تنفيذ التزاماتها في هذا الشأن، لكن إيران أصرت على موقفها مؤكدة أنه "طالما لم يتم إيداع الأموال المتفق عليها، لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق".


وأضاف المصدر أن المشاورات التي احتضنتها الدوحة أسفرت عن تقدم ملموس في حل هذه المشكلة، لكن الفريق الإيراني، و"نظرا لسجل أمريكا في نقض العهود"، لا يعتبر هذه التفاهمات نهائية، مؤكدا أن "إيران مستعدة لجميع الاحتمالات".


على صعيد منفصل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لاستمرار الأنشطة التعليمية في البلاد، قائلا إنه "لا يجب أن نضع البلاد في حالة شبه تعطيل بحجة الحرب".


وأضاف الرئيس الإيراني: "يتعين على العديد من القطاعات، وخاصة التعليم والتربية، مواصلة أنشطتها مع الحفاظ على التدابير اللازمة، ولا ينبغي خلق أجواء غير واقعية ومثيرة للقلق في المجتمع".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية بجنوب لبنان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين

جرش

أخبار محلية بلديات محافظة جرش تنفذ خطط لإدامة الخدمات للمواطنين خلال العيد

ب

أخبار محلية بلدية غرب إربد تفتتح "حديقة الاستقلال" تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال

ب

أخبار محلية خطة رقابية وخدمية في الأغوار الشمالية استعداداً لعيد الأضحى

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ48 الأخيرة

ب

عربي ودولي إسرائيل.. إقالة النائبة العسكرية التي سربت فيديو اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني

ايران

عربي ودولي القضاء الإيراني يعلّق عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت



 
 






الأكثر مشاهدة

 