إيران تشترط تحرير أموالها المجمدة قبل أي مفاوضات مع واشنطن

وأوضح المصدر أن آخر خلاف جدي بين إيران والولايات المتحدة يتعلق بآلية الوصول إلى هذه الأموال، مشيرا إلى أن قطر تتوسط حاليا لحل هذا الخلاف.
ووفقا للتقرير، كانت واشنطن قد تراجعت سابقا عن تنفيذ التزاماتها في هذا الشأن، لكن إيران أصرت على موقفها مؤكدة أنه "طالما لم يتم إيداع الأموال المتفق عليها، لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق".
وأضاف المصدر أن المشاورات التي احتضنتها الدوحة أسفرت عن تقدم ملموس في حل هذه المشكلة، لكن الفريق الإيراني، و"نظرا لسجل أمريكا في نقض العهود"، لا يعتبر هذه التفاهمات نهائية، مؤكدا أن "إيران مستعدة لجميع الاحتمالات".
على صعيد منفصل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لاستمرار الأنشطة التعليمية في البلاد، قائلا إنه "لا يجب أن نضع البلاد في حالة شبه تعطيل بحجة الحرب".
وأضاف الرئيس الإيراني: "يتعين على العديد من القطاعات، وخاصة التعليم والتربية، مواصلة أنشطتها مع الحفاظ على التدابير اللازمة، ولا ينبغي خلق أجواء غير واقعية ومثيرة للقلق في المجتمع".
