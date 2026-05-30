السبت 2026-05-30 11:53 م

إيران تشدد إجراءاتها في مضيق هرمز وتلزم السفن بالمسارات والتراخيص المسبقة

السبت، 30-05-2026 08:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.اضافة اعلان


وبحسب التصريحات، فإن جميع السفن التجارية وناقلات النفط العابرة للمضيق باتت ملزمة بالالتزام بالمسارات البحرية التي تحددها السلطات الإيرانية، إضافة إلى ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة من بحرية الحرس الثوري قبل السماح لها بالعبور.

وأكد البيان أن أي مخالفة لهذه التعليمات أو عدم الالتزام بممرات العبور المحددة قد يؤدي إلى تعريض أمن وسلامة السفن المخالفة لخطر جدي، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة بحقها.

كما وجهت القوات الإيرانية تحذيرا مباشرا من أن أي تدخل من قبل سفن عسكرية أجنبية في إدارة أو تنظيم الملاحة داخل مضيق هرمز سيُعامل كتهديد، وقد يجعل تلك السفن أهدافا مشروعة وفق تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز باقتدار كامل وحزم.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج، ما يجعله نقطة استراتيجية بالغة الأهمية، وأي اضطراب فيه قد ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات إقليمية ودولية متكررة حول أمن الملاحة في الخليج، وسط مخاوف من أن أي تصعيد قد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة وحركة السفن التجارية في المنطقة.
 
 


