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إيران تشن هجوما واسعا على إسرائيل هو الأطول منذ بدء الحرب

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أرشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن دوي صفارات الإنذار والانفجارات متواصلة في أرجاء إسرائيل منذ أكثر من 20 دقيقة.

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في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هذه أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران.


كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا ضرب هدفا في جنوب القدس، وقال رئيس بلدية أسدود إن صاروخا سقط على طريق بمحاذاة المدينة.


من جانب آخر، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بسماع صوت اعتراض صواريخ دون إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل.

 
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