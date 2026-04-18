إيران تصدر تحذيراً جديداً بشأن حركة السفن قرب مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- حذر الحرس الثوري الإيراني، السبت، السفن من الاقتراب من مضيق هرمز، تحت طائلة "استهداف السفينة المخالفة"، بعد معاودة طهران إغلاق الممر الحيوي لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.





وقالت بحرية الحرس في بيان نشره موقعه الرسمي: "لم يرفع الأميركي الحصار البحري، وعليه تم إغلاق مضيق هرمز منذ ظهر اليوم".



وأضاف: "نحذر من مغادرة أي سفينة لمراسيها" في الخليج وبحر عُمان، مشدداً على أن "أي محاولة للاقتراب من مضيق هرمز ستُعتبر تعاوناً مع العدو، وسيتم استهداف السفينة المخالفة".





