إيران تصدر تحذيراً جديداً بشأن حركة السفن قرب مضيق هرمز

وقالت بحرية الحرس في بيان نشره موقعه الرسمي: "لم يرفع الأميركي الحصار البحري، وعليه تم إغلاق مضيق هرمز منذ ظهر اليوم".
وأضاف: "نحذر من مغادرة أي سفينة لمراسيها" في الخليج وبحر عُمان، مشدداً على أن "أي محاولة للاقتراب من مضيق هرمز ستُعتبر تعاوناً مع العدو، وسيتم استهداف السفينة المخالفة".
