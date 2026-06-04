إيران تصدّر نفطها من مضيق هرمز رغم الحصار الأميركي

الوكيل الإخباري- عبرت أربع نواقل نفط ترفع العلم الإيراني مضيق هرمز الاثنين للمرة الأولى منذ 15 نيسان/أبريل، رغم فرض الولايات المتحدة حصارا على موانئ إيران، بحسب ما أظهرت بيانات نشرتها الخميس شركة "كبلر".

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