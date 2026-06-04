إيران تصدّر نفطها من مضيق هرمز رغم الحصار الأميركي

ورصدت الشركة المتخصصة في رصد الملاحة البحرية والتحليلات، مرور النواقل "هيلدا 1" و"أمبر" و"سيلفيا 1" و"هابينس 1"، والمحملة بما مجموعه سبعة ملايين برميل من النفط.
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